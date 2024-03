Ucraina: consigliere Usa Sullivan oggi a Kiev, ha incontrato Zelensky

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, è andato oggi a Kiev per incontrare il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, e i rappresentanti del suo governo. Durante il colloquio, si legge in una nota, Sullivan ha ribadito il sostegno “incrollabile” delle autorità di Washington alla difesa dell’Ucraina contro l’invasione della Russia. Il consigliere della Casa Bianca ha aggiornato Zelensky sul sostegno Usa a Kiev, esortando nuovamente la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ad approvare nuovi fondi da destinare agli aiuti militari all’Ucraina. Sullivan, infine, ha sottolineato la necessità di un coordinamento internazionale per mitigare gli impatti globali della guerra, oltre a discutere il processo di riforma che le autorità di Kiev stanno portando avanti per una maggiore integrazione sul piano euro-atlantico. (Was)