Imprese: Kering crolla alla Borsa di Parigi e perde l'11,9 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il titolo del gruppo francese Kering, attivo nel settore della moda e del lusso, ha chiuso la seduta alla Borsa perdendo l'11,9 per cento. Secondo quanto riferiscono i media francesi, si tratta di uno dei peggiori risultati nella storia della società. Il crollo in Borsa, che rapprsenta una perdita da più di sei miliardi di capitalizzazione, arriva dopo che Kering ha annunciato le previsioni per il primo trimestre del 2024, durante il quale è previsto un calo dei ricavi del 10 per cento. A soffrire è soprattutto il marchio Gucci, per il quale è attesa una perdita del 20 per cento.(Frp)