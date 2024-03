Medio Oriente: sondaggio, 71 per cento dei palestinesi sostiene attacco Hamas del 7 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo sondaggio pubblicato dal Palestine Center for Policy and Survey Research rileva un calo dei livelli di sostegno al movimento islamista palestinese Hamas sia nella Striscia di Gaza che in Cisgiordania, ma la percentuale di chi ritiene "corretto" l’attacco del 7 ottobre contro Israele è praticamente invariata. Secondo l’indagine, il 71 per cento dei palestinesi a Gaza e in Cisgiordania appoggia i massacri del 7 ottobre in cui sono morte circa 1.200 persone e altre 253 sono state rapite. In un precedente sondaggio di dicembre, il sostegno all’attacco del 7 ottobre era stato pari al 72 per cento. Entrando più nel dettaglio, l’appoggio all’operazione "Alluvione Al Aqsa" di Hamas è aumentato dal 57 al 71 per cento a Gaza negli ultimi tre mesi ed è sceso dall’82 al 71 per cento in Cisgiordania. Il leader Hamas a Gaza, Yahya Sinwar, gode del sostegno del 61 per cento degli intervistati, in calo rispetto al 69 per cento di dicembre. Tra le altre domande del sondaggio c’è quella per chi voterebbero i palestinesi se oggi si tenessero le nuove elezioni parlamentari. La maggioranza – il 30 per cento – sceglierebbe Hamas, segue poi con il 14 per cento il movimento Fatah del presidente dell’Autorità nazionale palestinese, Mahmoud Abbas. Il 6 per cento degli intervistati afferma che sosterrà candidati terzi, mentre il 36 per cento non voterà.(Res)