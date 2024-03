Brasile: Corte dei conti, al via controlli su ampliamento raffineria di Abreu e Lima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavori di ampliamento della raffineria di petrolio Abreu e Lima (Rnest) saranno verificati in corso d'opera. Lo ha deciso oggi la Corte dei conti del Brasile (Tcu) in un'azione che mira a evitare la possibilità che ci siano altri "eventuali casi di irregolarità". La raffineria Abreu e Lima, situata nello Stato di Pernambuco, nel nord-est del Paese, è stata menzionata in un'indagine dell'operazione "Lava Jato", che ha portato alla luce l'esistenza di un cartello di appaltatori che truccavano le gare della compagnia petrolifera brasiliana Petrobras, imponendo il prezzo massimo consentito nei contratti firmati e pagando tangenti ai dirigenti della compagnia statale. L'autore della proposta di fiscalizzazione, il ministro del Tcu Benjamin Zymler, ha affermato che i casi analizzati dalla Corte dei conti sulla raffineria Abreu e Lima contengono "debiti per centinaia di milioni di reais" verso la pubblica amministrazione. (segue) (Brs)