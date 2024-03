Brasile: Corte dei conti, al via controlli su ampliamento raffineria di Abreu e Lima (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La raffineria Abreu e Lima è stata inaugurata 18 anni fa alla presenza dei presidenti del Brasile Luiz Inacio Lula da Silva, che era al suo primo mandato, e Hugo Chavez, del Venezuela. La costruzione è stata contrassegnata da ritardi e da un aumento dei costi per i lavori, sostenuti da Petrobras, passati da 7,5 miliardi di reais (circa 1,3 miliardi di euro) a 60 miliardi (circa 11,2 miliardi di euro). A gennaio Lula ha annunciato la ripresa degli investimenti nella raffineria, il cui ampliamento genererà, secondo il governo, circa 30 mila posti di lavoro diretti e indiretti. "Quando questa raffineria sarà pienamente operativa, fatturerà 100 miliardi di dollari all'anno", ha detto Lula durante nell'occasione. La Petrobras aveva annunciato il giorno prima la ripresa dei lavori per l'ampliamento della raffineria, garantendo - entro i prossimi quattro anni - un aumento del 160 per cento della capacità di produzione: da 100 mila a 260 mila barili di petrolio al giorno, secondo la direttrice esecutiva dei progetti di sviluppo produttivo della compagnia statale, Marina Cavassin, riportata dal giornale "O Estado de Sao Paulo". Il direttore della Petrobras, Jean Paul Prates, ha detto che gli investimenti possono contribuire a rendere il Brasile "autosufficiente nella produzione di carburante, riducendo la domanda di importazioni". Il Paese importa oggi tra il 20 e il 30 per cento del diesel e meno del 5 per cento della benzina che consuma. (Brs)