Ucraina: Zelensky, “Putin deve perdere, Usa difendano l'ordine mondiale”

- La leadership degli Stati Uniti dovrebbe “rimanere salda nella protezione dell'ordine internazionale” oggi più che mai. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un messaggio sui social network dopo l'incontro “significativo e mirato” con il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, a Kiev. “Sono grato agli Stati Uniti per aver sostenuto il nostro Paese e il nostro popolo”, ha esordito Zelensky. “Dobbiamo essere resilienti a tutti i tipi di sfide e le nostre azioni devono essere di vasta portata. Dobbiamo sconfiggere (il presidente russo, Vladimir) Putin invece di permettere che vi siano dubbi sulla determinazione dell'Occidente a favorire questo pazzo. Putin deve perdere. È una questione di vita o di morte per il mondo democratico. Quando perderà, il mondo democratico acquisirà una prospettiva positiva per le generazioni a venire”, ha concluso il presidente ucraino.(Res)