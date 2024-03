Lombardia: la Polizia arresta il complice del ladro di elettrodomestici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella tarda serata dello scorso 13 dicembre la Polizia di Stato di Busto Arsizio ha tratto in arresto un pregiudicato albanese residente a Milano a seguito di una segnalazione di movimenti sospetti intorno a un magazzino di elettrodomestici di via Vizzolone di Sotto. Nelle vicinanze, dove erano stati forzati il cancello e porta di ingresso con un piede di porco e un flessibile, vi erano due furgoni in parte già caricati con merce trafugata dal deposito: lavatrici, forni a microonde e vari elettrodomestici. Un complice dell'arrestato, fuggito quella sera nei campi circostanti approfittando del buio, è stato identificato e rintracciato a seguito delle indagini condotte dai poliziotti del Commissariato di P.S. di Busto Arsizio, e sottoposto alla misura cautelare emessa dal GIP. Anche per lui l'accusa è di furto e danneggiamento pluriaggravati in concorso.(Com)