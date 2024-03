Cultura: inaugurata a Palazzo Lombardia la mostra “Il Senso della Vita” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La gente di Kalongo (nord Uganda) - ha ricordato l'arcivescovo Delpini - lo aveva chiamato 'Doctor Ladit', 'grande medico', termine affettuoso che non ha tanto a che fare con la sua competenza medica, seppur grande anche quella, ma con la sua grandezza di umanità. Il suo modo di trattare i pazienti con competenza e umiltà, la sua disponibilità verso tutti i malati e soprattutto i più bisognosi, la sua profonda spiritualità e la vita di preghiera lo rendevano grande agli occhi della gente per cui ha speso la propria vita in testimonianza alla Carità di Cristo". "Esiste una malattia - ha sottolineato l'assessore al Welfare Bertolaso, che è anche medico - che si chiama malaria e accompagna l'Uomo sin dalla sua comparsa sulla Terra. Purtroppo anche oggi, muoiono milioni di donne, uomini e bambini, per la malaria. Una malattia dei poveri, degli ultimi, molto presente in Africa e a tutt'oggi non esiste un vaccino per curarla: non è un parassita, non è un virus ma è intollerabile che ancor oggi se hai un attacco di malaria cerebrale si curi con il chinino. Padre Giuseppe e gli altri missionari che hanno lavorato in Africa molto più di me sono un esempio da seguire, per il coraggio e la dedizione verso i malati". "L'importanza del diritto alla salute, soprattutto in Africa - ha affermato Giovanna Ambrosoli, presidente della Fondazione Ambrosoli - è un tema cruciale che richiede attenzione e azione a livello globale. In Africa, come in molte altre parti del mondo, l'accesso a cure mediche di qualità è spesso limitato dalla mancanza di risorse e infrastrutture sanitarie adeguate, dall'estrema povertà delle fasce più vulnerabili di popolazione e da enormi disuguaglianze socio-economiche. Il diritto alla salute è un pilastro fondamentale per il benessere e lo sviluppo di ogni individuo e della sua comunità, e deve essere garantito in modo equo e universale, soprattutto in contesti come l'Africa, dove le sfide sanitarie sono enormi e urgenti". (Com)