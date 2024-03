Brasile: ministro degli Esteri incontra omologo saudita, focus su crisi in Medio Oriente e rapporti bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In viaggio di Stato nel Medio Oriente, il ministro degli Esteri del Brasile, Mauro Vieira, ha incontrato oggi il suo omologo saudita, Faisal bin Farhan, con cui ha discusso la crisi umanitaria in corso a Gaza oltre ai rapporti bilaterali. Oltre a ribadire l'urgenza di un'adeguata assistenza umanitaria per i civili palestinesi, Vieira e Farhan hanno sottolineato "il ruolo cruciale della comunità internazionale nel sostenere un cessate il fuoco immediato e permanente", secondo quanto si legge in un messaggio pubblicato sul profilo X del ministero degli Esteri brasiliano. I titolari delle diplomazie brasiliana e saudita hanno anche discusso i rapporti bilaterali, dando particolare attenzione al potenziamento del commercio e degli investimenti. Il messaggio riferisce che l'Arabia Saudita "ha mostrato un crescente interesse per i progetti di investimento in Brasile". Nel 2023, Brasile e Arabia Saudita hanno avuto un interscambio commerciale pari a 6,7 miliardi di dollari. I numeri confermano l'Arabia Saudita come il principale partner commerciale brasiliano in Medio Oriente nell'anno scorso. (Brs)