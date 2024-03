Scuola: Delpini, legittimo provvedimento scuola di Pioltello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Penso che sulla questione ci sia già stato il commento del nostro incaricato, quindi, mi pare che non sia il caso di fare diventare una cosa così grande, soprattutto quando e' un provvedimento, credo legittimo, di una scuola". Lo ha dichiarato l'Arcivescovo di Milano, Mario Delpini, a margine dell’inaugurazione della mostra “Il Senso della vita”, in merito al caso della scuola di Pioltello. "Penso che sia una delle cose più importanti di una vita, la religione. Adesso io non so com'e' il regolamento delle scuole, penso che se sospendono la scuola anche per Carnevale pero' non ero la' a deliberare, non so", ha concluso Delpini. (Rem)