Usa: dipartimento della Giustizia valuta un possibile accordo con Julian Assange (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Assange è in attesa di una sentenza dopo l’ultima udienza di appello a Londra contro la sua estradizione negli Stati Uniti, dopo più di 13 anni di battaglie legali, prima da recluso nell'ambasciata ecuadoriana, e poi da detenuto di un carcere di massima sicurezza britannico. Le autorità statunitensi intendono processare il 52enne australiano ai sensi dell'Espionage Act per la pubblicazione da parte di WikiLeaks di numerosi documenti riservati, i cui contenuti innescarono scandali in merito all'operato delle Forze Usa in Iraq, ad attività di spionaggio Usa ai danni dei Paesi alleati e alla regolarità delle primarie del Partito democratico Usa nel 2016. Secondo le autorità federali statunitensi, la pubblicazione dei documenti avrebbe messo a rischio l'incolumità di personale d'intelligence statunitense. Assange è però ritenuto da molti un simbolo della libertà di stampa ed espressione, e un giornalista perseguitato per aver esposto presunti crimini di guerra. (segue) (Was)