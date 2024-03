Sanità: Silvestroni (Fd'I), emodinamica per 24ore al giorno al Noc, per noi la salute al primo posto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Buon lavoro al Commissario dell'Asl Rm6 "Francesco Marchitelli e al Direttore sanitario Vincenzo Carlo La Regina. L'estensione del servizio di Emodinamica 24 ore su 24 nel Nuovo Ospedale dei Castelli, che dunque da lunedì mattina rientra nella Rete regionale emergenza cardiologica, è un successo della nostra azione quotidiana sempre al servizio del bene comune e a tutela della salute che per noi è al primo posto. Con tenacia e passione abbiamo lottato affinché divenisse realtà". Così in una nota Marco Silvestroni senatore di Fd'I e Presidente della federazione provinciale di Fd'I di Roma. (Com)