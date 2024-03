Guardia finanza: al via celebrazioni per i 250 anni del Corpo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 5 ottobre è una data emblematica per la Guardia di finanza poiché proprio in quel giorno del lontano 1774, il Re di Sardegna, Vittorio Amedeo III, istituì la Legione truppe leggere, un Corpo a difesa dell'erario e delle frontiere, precursore della moderna polizia economico-finanziaria italiana. vLa serata è proseguita con l'intervento del ministro dell'Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, che si è soffermato sull'importanza dell'operato della Guardia di Finanza sul territorio, a beneficio dei cittadini e della sana imprenditoria. In occasione dell'evento celebrativo, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (Ipzs), nella collezione numismatica 2024, ha coniato due monete commemorative. Nel corso dell'evento, il presidente Ipzs, Paolo Perrone, ha consegnato il primo conio al Comandante generale. Si tratta di una rielaborazione dell'emblema araldico della Guardia di finanza, stilizzato in chiave moderna dalla Fondazione Triennale di Milano, che ne celebra il passato, coniugandolo con il futuro e le sfide che l'attendono. L'incisione incorpora diversi elementi: la montagna, il mare e il cielo - rappresentativi degli ambienti in cui la Guardia di finanza opera -, la corona turrita e il Grifone, animale mitologico che, secondo la leggenda, vigila a tutela dell'Erario.(Com)