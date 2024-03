Basilicata: Calenda, Bardi liberale, centrosinistra ha cambiato tre candidati in un mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Basilicata il centrosinistra “ha cambiato tre candidati in un mese, fra cui un oculista che non sapeva di essere candidato. Dall'altro lato c'è un signore che si chiama Vito Bardi, che è un liberale con quattro lauree, che ha governato 4 anni e che non vuole chiudere i pozzi di petrolio che ci servono. La qualità del candidato vale moltissimo”. Lo ha affermato il leader di Azione, Carlo Calenda, intervenendo a “Stasera Italia” su Rete4. “Azione è nata come terza forza rispetto ai poli che si urlano contro fascista e comunista, mentre si sfocia il Paese. Siamo all'opposizione del governo Meloni ma con un modo di porsi differente”, ha aggiunto.(Rin)