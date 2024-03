Medio Oriente: M. Occhiuto (FI), ha prevalso compostezza istituzionale di Bernini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compostezza istituzionale del ministro Bernini ha prevalso di fronte alle proteste. Lo afferma in una nota il senatore e capogruppo di Forza Italia in commissione Cultura, Mario Occhiuto. "Siamo orgogliosi che Forza Italia, movimento politico moderato per eccellenza, possa vantare una tale figura - aggiunge -. Dopo Napoli e Torino, oggi Bologna. Ormai le università sono diventate il palcoscenico prediletto che sedicenti studenti, la minoranza della minoranza, amano calcare per ottenere un briciolo di visibilità mediatica. Profeti dell'utopia che, prendendo a pretesto la causa Palestinese, in realtà esprimono il loro disprezzo per il mondo occidentale, la democrazia e le libertà. Ossimori viventi - prosegue -, visto che possono liberamente esprimere le loro opinioni proprio grazie al fatto che vivono in un Paese occidentale, dove vige un sistema democratico maturo che garantisce le libertà. Bene ha fatto il ministro Bernini a mostrare attenzione nell'ascoltare le loro rivendicazioni, molto di più ricordando che rappresenterebbe un errore confondere i diritti con i previlegi", conclude Occhiuto. (Rin)