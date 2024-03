Pnrr: Fitto, con decreto nessun accentramento funzioni ma riforma governance

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il decreto legge sul Pnrr “non c’è nessun accentramento di funzioni, ma una riforma della governance e un rafforzamento della capacità amministrativa in continuità con il decreto – legge n. 77 del 2021: ieri nessuna osservazione, oggi diverse critiche”. E’ quanto afferma in una nota il ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, che aggiunge: “Nel dibattito pubblico, in molti casi strumentale”, originato dalle considerazioni svolte dalla Corte dei conti in sede di audizione dinnanzi alla V Commissione della Camera dei Deputati sul decreto – legge n. 19 del 2024 relativo al Pnrr, “è stata più volta richiamata l’attenzione su un accentramento di funzioni previsto dal predetto decreto – legge in capo delle Amministrazioni centrali e alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Al riguardo, mi corre l’obbligo di precisare che la governance del Pnrr è fin dall’inizio stata impostata sull’attribuzione alle Amministrazioni dello Stato della responsabilità delle singole misure del PNRR e sulla qualificazione delle altre amministrazioni come soggetti attuatori delle misure medesime. ”Ciò - ha chiarito il ministro - risulta in modo inequivocabile dalle previsioni del decreto – legge n. 77 del 2021 e dai successivi provvedimenti adottati da tutti gli Esecutivi. Tanto il decreto – legge n. 13 del 2023, quanto l’attuale decreto – legge n. 19 del 2024 “hanno apportato delle modifiche in punto di governance che si pongono in linea di continuità con le scelte operate dal decreto – legge n. 77 del 2021 e che, stante la stringente tempistica del Pnrr, secondo il ministro, “non era in alcun modo possibile modificare senza compromettere il raggiungimento degli obiettivi del Piano e il pagamento delle relative rate. (segue) (Rin)