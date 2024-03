Pnrr: Fitto, con decreto nessun accentramento funzioni ma riforma governance (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo contesto, ha poi chiarito Fitto, "l’attribuzione alla Struttura di missione Pnrr della possibilità di effettuare ispezioni e controlli a campione, lungi dal potersi considerare asistematica, è in realtà coerente con le funzioni della predetta Struttura di “verifica della coerenza della fase di attuazione del PNRR rispetto agli obiettivi programmati” e di “definizione delle eventuali misure correttive ritenute necessarie”. Inoltre, si tratta di un intervento normativo reso indispensabile, al pari di quelli operati a partire dal decreto – legge n. 77 del 2021, per assicurare il raggiungimento degli obiettivi del Pnrr, anche mediante un’efficace attività di monitoraggio fisico, procedurale e finanziario, e, più in generale, con i compiti della Presidenza del Consiglio dei ministri cui, diversamente da quanto affermato, le disposizioni di legge già attribuiscono plurime funzioni di gestione ed ispettive sia con riguardo all’utilizzazione delle risorse europee sia relativamente all’impiego delle risorse nazionali”. Inoltre, l’attività ispettiva “non lede in alcun modo l’autonomia di Regioni ed enti locali, che rimane intatta. Si tratta infatti di una mera funzione di controllo dell’attività posta in essere da detti soggetti nell’ambito di misure Pnrr che ricadono, come ben noto, nell’esclusiva titolarità delle amministrazioni centrali, con le Regioni e gli enti locali impegnati in qualità di soggetti attuatori. Peraltro, l’esito negativo dell’attività ispettiva ben potrebbe legittimare la proposta di esercizio da parte della Struttura di missione dei poteri sostitutivi disciplinati dall’articolo 12 del decreto – legge n. 77 del 2021, in relazione ai quali la Corte dei conti non formula, correttamente, alcuna considerazione critica”, ha concluso. (Rin)