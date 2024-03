Egitto: presidente Al Sisi invita governo a rafforzare sforzi per controllo inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica d'Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha tenuto oggi una riunione in cui ha invitato il governo a proseguire e rafforzare gli sforzi per alleggerire gli oneri a carico dei cittadini, soprattutto in termini di controllo dell'inflazione. Lo riferisce una nota ufficiale, secondo cui Al Sisi ha incontrato il primo ministro, Mostafa Madbouly, il governatore della Banca centrale, Hassan Abdullah, il ministro della Pianificazione e dello Sviluppo economico, Hala al Saeed, la ministra della Cooperazione internazionale, Rania al Mashat, e il ministro delle Finanze, Mohamed Maait. Nell'occasione, il presidente della Repubblica ha anche evidenziato l'importanza di concentrare il prossimo bilancio generale sui settori dello sviluppo umano, in particolare sanità e istruzione, per garantire servizi migliori ai cittadini egiziani e contribuire al raggiungimento degli obiettivi statali di sviluppo globale. Secondo quanto riferito dalla stessa fonte, Al Sisi ha anche sottolineato la necessità di intensificare gli sforzi per raggiungere la sostenibilità economica, riducendo il deficit di bilancio complessivo e il rapporto tra debito pubblico e Pil, e aumentando soprattutto i progetti orientati all'esportazione. Durante l’incontro, inoltre, il presidente egiziano è stato informato sugli indicatori complessivi dell’economia, alla luce delle recenti misure di investimento e finanziamento, dei pacchetti per rivitalizzare i settori economici e dei programmi di attrazione degli investimenti su cui si sono concentrati gli sforzi del governo nell’ultimo anno. Al Sisi ha parlato dei modi per promuovere la crescita sostenibile, aumentare l’attività del settore privato, concentrarsi maggiormente sul settore industriale, fare uso della tecnologia moderna e aumentare le esportazioni. Infine, si è discusso delle misure del governo per contrastare l’inflazione e sono stati presentati piani per aumentare il volume dell’offerta di materie prime nei mercati locali. (Cae)