Milano: Corbetta (Lega), solidarietà a Sardone, minacce solo per aver espresso opinione su Pioltello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora una volta "assistiamo a gravi minacce di morte nei confronti dell'europarlamentare milanese della Lega, Silvia Sardone. Questa volta la colpa è di aver espresso le proprie opinioni in merito alla chiusura della scuola di Pioltello per festeggiare la fine del Ramadan". Lo dichiara in una nota Alessandro Corbetta, Presidente del Gruppo Lega di Regione Lombardia. Tutto ciò è "davvero inaccettabile e a Silvia Sardone esprimiamo la massima solidarietà. Ci auguriamo che almeno stavolta verso l'on. Sardone, una donna ancor prima di essere un esponente politico, dalla sinistra arrivi qualche dichiarazione di vicinanza e solidarietà", aggiunge. (segue) (Rem)