Decreto elezioni: Bitonci, votato sì a emendamento sul terzo mandato di sindaci e governatori

- "Ho convintamente votato a favore del terzo mandato per i sindaci egovernatori. Mi spiace che i colleghi non abbiano colto l'occasione per risolvere un diverso trattamento tra parlamentari, membri del governo, che non hanno alcuna limitazione, e amministratori locali", afferma il sottosegretario alle Imprese e al made in Italy, Massimo Bitonci, fondatore della Liga Veneta per Salvini Premier, a margine del voto in Aula alla Camera sul decreto Elezioni. "L'eleggibilità di un politico e amministratore deve essere lasciata alla libera volontà degli elettori. I cittadini devono poter confermare chi ha lavorato bene e gode della loro fiducia. Auspico che, in un prossimo provvedimento, si dia voce all'Anci e ai presidenti di Regione, eliminando un vincolo che non ha alcun senso democratico", conclude.(Com)