Lombardia: Commissione approva aumento a 3,5 milioni per le spese dote sport 2023

- Un deciso aumento, quasi un raddoppio, dei fondi a disposizione per la Dote Sport che consentiranno di soddisfare le esigenze di un maggior numero di famiglie. Questo il contenuto del provvedimento votato oggi all’unanimità dalla Commissione Cultura e Sport presieduta da Anna Dotti (Fd'I). I nuovi fondi stanziati da Regione Lombardia permetteranno di accogliere tutte le domande relative al 2023 che possono essere presentate fino alle ore 12 di venerdì 22 marzo e di estendere l’attuale fascia di reddito finanziabile (famiglie con ISEE fino a 15mila euro) a quelle con ISEE fino a 20mila euro, con un ampliamento significativo dei beneficiari. Parallelamente sale anche il limite ISEE per le famiglie con minori portatori di handicap dagli attuali 25 mila a 30 mila euro. (segue) (Com)