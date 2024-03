Lombardia: Commissione approva aumento a 3,5 milioni per le spese dote sport 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La modifica viene incontro a numerose osservazioni presentati da vari gruppi in sede di sessione di bilancio e a un ordine del giorno a prima firma di Luca Ferrazzi (Lombardia Migliore) approvato all’unanimità dall’Aula che impegnava la Giunta a reperire risorse aggiuntive per favorire una più ampia partecipazione dei giovani alle attività sportive. Le risorse saranno ripartite su due ambiti territoriali (Città Metropolitana di Milano e resto della regione) in base al numero di minori nella fascia 6-17 anni residenti per ciascun ambito fatta salva l’applicazione di meccanismi di compensazione nel caso di parziale utilizzo delle disponibilità. Grazie a questo incremento di risorse si stima che sarà possibile soddisfare circa 35mila famiglie rispetto agli attuali 20mila beneficiari della dote. (segue) (Com)