Lombardia: Commissione approva aumento a 3,5 milioni per le spese dote sport 2023 (3)

Assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda della Regione Lombardia

22 luglio 2021

- “Sono davvero lieta – ha commentato Anna Dotti (Fd'I), Presidente della Commissione Cultura e Sport – che il parere sia stato approvato all’unanimità e con la rapidità che avevo sollecitato. La pratica sportiva – ha proseguito Dotti – è un elemento fondamentale per una crescita sana e armoniosa dei nostri giovani sia dal punto di vista fisico che psicologico e morale. Regione Lombardia si è dimostrata ancora una volta sensibile e concretamente vicina alle famiglie che sostengono sforzi finanziari importanti pur di non far mancare ai propri ragazzi e ragazze la giusta quantità di attività fisica.” "A un anno dalla mia nomina – ha dichiarato Lara Magoni, Sottosegretario con delega Sport e Giovani di Regione Lombardia - sono profondamente orgogliosa di annunciare un importante e significativo incremento di 1,5 milioni di euro della dotazione finanziaria della Dote Sport 2023. Questa cifra si va ad aggiungere alla dotazione iniziale di 2 milioni per un totale di ben 3,5 milioni di euro. (Com)