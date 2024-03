Decreto elezioni: Boschi (Iv), c'è monocameralismo di fatto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione plurale e seria di Agenzia Nova è un antidoto efficace contro le fake news, usate troppo spesso come arma per condizionare le cittadine e i cittadini" Maria Elena Boschi

Presidente del Gruppo di Italia Viva alla Camera

21 luglio 2021

- "Il testo in esame è chiuso, perché siamo passati dal bicameralismo perfetto al monocameralismo di fatto". Lo ha dichiarato la deputata di Italia viva Maria Elena Boschi intervenendo in Aula sul decreto Elezioni. "Gli emendamenti sul terzo mandato vengono incontro alle richieste dei sindaci e dei presidenti di Regione. Sono proposte - ha spiegato - presentate trasversalmente e che condividiamo. Ora chiediamo chiarezza da parte delle altre forze politiche su un tema che ha creato una spaccatura nella maggioranza e ha mostrato la mancanza di coraggio del Pd che non ha ascoltato le richieste dei propri sindaci. Con il voto ai nostri emendamenti si può fare chiarezza su chi ha posizioni riformiste e chi vi ha abdicato", ha concluso.(Rin)