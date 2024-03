© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Miano e in Lombardia.COMUNEL'assessora alle Politiche del lavoro e sviluppo economico Alessia Cappello partecipa alla Tavola Rotonda "Mercati agroalimentari, Infrastrutture strategiche per i territori e per il Paese".Foody Business Center, via Cesare Lombroso 54 (ore 10:30)Il Sindaco Giuseppe Sala e l’Assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé intervengono all'apertura dei lavori del Milan longevity summit riscrivere il tempo. Nel corso della mattinata viene consegnato il riconoscimento “Una Grande Vita” a: Liliana Segre, Giuseppe Guzzetti, Piero Bassetti, Natalia Aspesi, Silvio Garattini, Carlo Sini.Palazzo Marino, sala Alessi (ore 11:45)CITTÀ METROPOLITANACittà metropolitana di Milano organizza un evento di riflessione e approfondimento, in collaborazione con Unar, Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le pari opportunità, Fondazione Milan e Ac Milan, dal titolo "Alleniamo l'uguaglianza, diciamo NO alle discriminazioni". Tra gli ospiti, Pier Paolo Casarin, filosofo, professore dell'Università Statale di Milano e formatore in Philosophy for children/community, Rocco Giorgianni, segretario generale di Fondazione Milan.Palazzo Isimbardi, via Vivaio, 1 (ore 14)REGIONEL'assessore al Welfare, Guido Bertolaso, interviene al forum su “big data and privacy”. Obiettivo dell'evento affrontare le criticità collegate alla legge sulla privacy e trovare soluzione concrete al fine di usare in modo compliant e costruttivo i dati in sanità.Palazzo Pirelli, sala Gonfalone, (ore 9)Il sottosegretario alla Presidenza con delega allo Sport e Giovani Lara Magoni interviene alla tappa bergamasca di “Enjoy sport - Lo sport in Lombardia”. Dopo la tappa in Municipio visita il centro di allenamento dell'Atalanta.Comune di Bergamo, piazza Matteotti Giacomo, 27 -Bergamo (ore 10:30); Centro Sportivo “Bortolotti” - Atalanta Center corso Europa, 46 Ciserano di Zingonia/Bg (ore 14:30)Il presidente Attilio Fontana, e gli assessori Alessandro Beduschi (Agricoltura, sovranità alimentare e foreste) e Giorgio Maione (Ambiente e clima) intervengono alla conferenza stampa di presentazione della terza edizione di “Cosmogarden” e di “BBQexpo”.Palazzo Lombardia, sala stampa (ore 11)L'assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, interviene a Pioltello (MI) alla cerimonia di consegna delle chiavi di 39 alloggi Aler ristrutturati.via La Malfa 2/A angolo via Roma – Pioltello/MI (ore 15)L'assessore a Enti locali, montagna, risorse energetiche e utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori, partecipa alla presentazione della 47esima edizione della manifestazione “Ponte in Fiore”.via Parravicini, 4 (ore 19:30)L'assessore a Infrastrutture e opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, partecipa,alla serata benefica dell'Accademia dello sport per la solidarietà.via Provinciale, 166 Urgnano/Bg (ore 20:30)VARIEProcesso ad Alessandro Impagnatiello per l'omicidio della compagna Giulia Tramontano. Prevista la testimonianza della sorella della ragazza uccisa.Tribunale (ore 9:30)Look4ward - Le nuove competenze per le sfide globali. Intervengono, tra gli altri: Stefano Lucchini Chief Institutional Affairs and External Communication Officer, Intesa Sanpaolo; Gregorio De Felice, Chief Economist and Head of Research, Intesa Sanpaolo; Vincenzo Esposito, Amministratore Delegato, Microsoft Italia; Letizia Moratti.Centro Congressi Fondazione Cariplo, Via Romagnosi, 8 (ore 11)Evento organizzato dallo IULM AI Lab, . in dialogo con Brando Benifei, eurodeputato co-relatore del Parlamento europeo dell'AI Act, intervengono: il professor Guido Di Fraia, prorettore all'Innovazione e Intelligenza Artificiale, Iulm; Founder e Presidente, Laboratorio Intelligenza Artificiale Iulm AI Lab; Eleonora Faina, Direttore generale Anitec-Assinform; Antonella Napolitano, Advocacy Advisor Hermes Center for transparency and digital human rights; professor Ranieri Razzante, Componente del Comitato strategico per l'AI presso la Presidenza del Consiglio.Iulm, sala dei 146, via Carlo Bo, 7 (ore 11)Conferenza stampa di Italian Design Brands per condividere l'evoluzione del Gruppo nel segno del design d'eccellenza, della creatività, dell'artigianalità e della bellezza senza tempo. Intervengono Andrea Sasso (Chairman&CEO di IDB), Giorgio Gobbi (Managing Director di IDB) e Giovanni Tamburi (Fondatore, Presidente e AD di TIP).Palazzo della Triennale (ore 11:30)Presentazione di Operae Interiors, nuova realtà del gruppo Fincantieri specializzata in luxury interior design.Uffici Fincantieri, via Carlo Ottavio Cornaggia, 10 (ore 11:30)Processo AmaraTribunale (ore 14:30)Fiaccolata di Fratelli d'Italia per ricordare le vittime di mafia in occasione della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.via Palestro (ore 18:30) (Rem)