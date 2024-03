Ambiente: Fs e Ispra siglano accordo per contrasto cambiamenti climatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) e il gruppo Ferrovie dello Stato (Fs) uniscono le forze per contrastare i cambiamenti climatici in atto e promuovere la mobilità sostenibile, la transizione energetica e la rigenerazione urbana. Lo comunica Fs in una nota. E’ stato siglato infatti a Roma, presso la sede di Fs, un accordo di collaborazione tecnico-scientifica tra l’Ispra e Ferrovie dello Stato, volto a favorire la reciproca collaborazione per eseguire studi e valutazioni specifiche sui temi della sostenibilità e dell'impatto ambientale delle opere infrastrutturali. L'accordo, inoltre, promuove l’istituzione di tavoli tecnici al fine di individuare misure concrete per potenziare la capacità di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. L’accordo, firmato da Massimo Bruno, Chief corporate affairs officer del gruppo Fs e da Maria Siclari, direttore generale Ispra si avvarrà di una cabina di regia che ne monitorerà l’esecuzione e a cui faranno riferimento quattro gruppi di lavoro costituiti dal personale di Ispra e del gruppo Fs che si occuperanno anche di verificare in maniera congiunta i risultati ottenuti, individuando eventuali nuove finalità e obiettivi.(Com)