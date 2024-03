Egitto: domani Blinken al Cairo, previsto incontro con ministri Esteri arabi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato degli Stati Uniti, Antony Blinken, incontrerà domani al Cairo i ministri degli Esteri di Egitto, Arabia Saudita, Qatar e Giordania, rispettivamente Sameh Shoukry, Faisal bin Farhan, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani e Ayman Safadi, oltre alla ministra di Stato per la Cooperazione internazionale degli Emirati Arabi Uniti, Reem Bint Ebrahim al Hashimy, e al segretario generale del comitato esecutivo dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp), Hussein al Sheikh. Lo ha riferito il ministero degli Esteri egiziano in una nota, aggiungendo che il titolare del dicastero Shoukry terrà un colloquio bilaterale e una conferenza stampa congiunta con il segretario Blinken. (Cae)