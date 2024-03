Olimpiadi 2026: Ronzulli (FI), la sinistra del no a tutto, anti-italiana e masochista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sinistra "è per l’Italia del no a tutto. No a nuove infrastrutture, no al Mose, no alle olimpiadi, all’alta velocità, al ponte sullo Stretto, alla Tap. Noi, invece, siamo per l’Italia moderna, per la creazione di ponti, strade e ferrovie, per mettere fine ai viaggi della speranza dal Nord al Sud e perché il Paese abbia finalmente una dimensione europea". Lo afferma, intervenendo in Aula durante le dichiarazioni di voto sul Dl Milano-Cortina, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato Licia Ronzulli. (segue) (Com)