- "Diciamo sì ad ogni strumento che permetta al nostro Paese l’approvvigionamento delle fonti energetiche di cui abbiamo così bisogno, con costi contenuti e benefici per tutti i cittadini. E’ la visione che manca alla sinistra, perché fosse per voi l’Italia tornerebbe indietro all’età della pietra. Avete raggiunto un livello di anti-italianità davvero masochista”, conclude. (Com)