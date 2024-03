Lavoro: M5s, bene Ue su tirocini, ora discutere nostro disegno legge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta di direttiva europea per migliorare le condizioni di lavoro dei tirocinanti, annunciata oggi, "va nella giusta direzione". Lo affermano in una nota il capogruppo e la senatrice del M5s in decima commissione, Orfeo Mazzella e Barbara Guidolin. "Il M5s conduce questa battaglia fin dalla scorsa legislatura, quando, però, ha trovato un muro eretto da buona parte delle forze politiche - aggiungono -. Auspichiamo che in questa si voglia giungere al traguardo, mettendo fine a episodi di sfruttamento delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi che sono sotto gli occhi di tutti. Il nostro disegno di legge (ddl) depositato al Senato prevede in sostanza che per i tirocini curriculari, che devono avere una durata massima di sei mesi e che in caso di proroga si trasformano in contratti di apprendistato, sia riconosciuta un'indennità obbligatoria mensile di 600 euro - spiegano -. Non solo: proponiamo che tale periodo valga anche ai fini pensionistici con il riconoscimento dei contributi figurativi. Ora auspichiamo in una rapida calendarizzazione del disegno di legge in decima commissione e che tanto le forze di maggioranza quanto di opposizione vogliano convergere su di esso. Noi ci siamo", concludono i senatori. (Com)