Cultura: Mollicone (Fd'I), bene nuovo Cda Biennale Venezia

- "Bene l'insediamento del nuovo Cda della Biennale di Venezia. La commissione Cultura della Camera seguirà con grande attenzione le attività e sarà tutor culturale di una delle più prestigiose istituzioni culturali italiane e internazionali". Lo ha detto il presidente della commissione Cultura della Camera e responsabile nazionale Cultura e Innovazione di Fratelli d'Italia, Federico Mollicone. "Faccio i miei auguri al presidente Buttafuoco, a cui mi lega una storica amicizia, a tutto il consiglio d'amministrazione e al direttore artistico della Mostra del cinema di Venezia, Alberto Barbera, che ho apprezzato da anni per la sua capacità. Auspico una Biennale che si diffonda per tutta Italia, per le istituzioni culturali, nelle scuole e nelle università, molto più di quello che è stato fatto nel passato. Il logo biennale è sinonimo di cultura, cinema, teatro, danza e arte contemporanea in Italia e nel mondo. Sarebbe bello se fosse simbolo unificante e diffuso", ha concluso. (Rin)