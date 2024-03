Pnrr: Foti (Fd'I), prosegue lavoro per affossare azione del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue "lo strumentale lavoro per affossare l'azione del governo italiano sul Pnrr da parte delle opposizioni, ma ancora una volta l'Italia si dimostrerà una nazione virtuosa agli occhi dell'Europa". Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti. "Come evidenziato dal ministro Fitto non vi è alcun accentramento di funzioni, né tantomeno alcun taglio alla sanità come alcune polemiche politiche delle sinistre vorrebbero far emergere, a seguito delle considerazioni sullo stato di avanzamento svolte dalla Corte dei conti in sede di audizione - ha aggiunto -. È bene ribadire che il Piano ha ottenuto la bollinatura del decreto da parte della ragioneria generale dello Stato che ne ha verificato la sussistenza della copertura finanziaria di tutti i provvedimenti normativi statali. I soliti sterili attacchi su eventuali problemi di copertura vengono avanzati da chi - all'epoca della redazione del Pnrr - non ha sollevato obiezioni riguardo all'inclusione nel Piano di oltre 68 miliardi di euro di progetti già in essere. Questi progetti - ha spiegato -, in parte incoerenti con la regolamentazione del Pnrr e con tempi di realizzazione non adeguati, avrebbero comportato il corrispondente definanziamento e la perdita delle risorse previste", ha concluso Foti. (Rin)