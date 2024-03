Roma: merende all’hashish, 21enne nasconde 4 chili di droga in confezioni di dolciumi, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sembrava avesse fatto man bassa di snack da qualche distributore automatico ma la sorpresa per i carabinieri è stata trovare, all’interno delle confezioni di dolchi, stecche di hashish; ben 81 per un peso complessivo di circa 4 chili. A scoprire lo stratagemma usato dallo spacciatore 21enne romano nel quartiere Montespaccato di Roma, sono stati i carabinieri della stazione di Roma Trastevere. Ieri sera, in via Vincenzo Montenovesi a Roma, un militare libero dal servizio, ha notato il giovane che ben conosceva per i suoi precedenti, mentre rovistava in una busta. Ha quindi chiamato i colleghi e, insieme, hanno proceduto alla perquisizione del 21enne. Nella busta hanno trovato quelle che sembravano snack ma, apertone uno, invece della cioccolata c’era l’hashish. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso ai militari di trovare altri 63 grammi della stessa droga. Il ragazzo, quindi, è stato arrestato e tutta la droga sequestrata.(Rer)