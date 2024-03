Roma: martellate e coltellate anche contro poliziotti, arrestati due uomini a Porta Maggiore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rissa tra giovani stranieri, questa mattina, in via Lodovico Pavoni in zona Porta Maggiore a Roma. All’arrivo delle volanti della polizia, gli agenti hanno trovato due cittadini algerini di 26 e 31 anni, e un cittadino marocchino di 30 anni. Ad avere la peggio è stato quest’ultimo dato che aveva ferite alla testa per le martellate ricevute dal 26enne. Il ragazzo aveva ancora il martello in mano. Il suo connazionale, invece, ha tentato di allontanarsi, ma quando gli agenti gli hanno intimato di fermarsi e identificarsi, l’uomo ha estratto un coltello di 20 centimetri con il quale ha tentato più volte di ferire i poliziotti. La lama ha lacerato le divise in più punti senza però, per fortuna, raggiungere i copi degli agenti. Anche il 26enne ha tentato di aggredire il personale in divisa ma i due algerini sono stati entrambi immobilizzati e arresati. Il 31enne deve rispondere di tentato omicidio, mentre il 26enne di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Il marocchino, invece, è stato portato in ospedale al San Giovanni per una ferita lacero contusa alla testa.(Rer)