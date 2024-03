Cultura: inaugurata a Palazzo Lombardia la mostra “Il Senso della Vita” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Dr. Ambrosoli Memorial Hospital Kalongo è l'unico ospedale del Distretto di Agago, con un bacino di utenza di circa 500 mila persone, provenienti anche dai 6 distretti confinanti, in cui non sono presenti strutture ospedaliere. Ogni anno sono in media 50 mila le persone assistite: in oltre 60 anni di attività oltre 3 milioni di pazienti hanno ricevuto assistenza sanitaria, di cui il 70 per cento donne e bambini sotto i 5 anni. Dalla sua nascita nel 1959 la St Mary Midwifery School ha trasformato più di 1.650 giovani donne in ostetriche altamente qualificate e fortemente motivate ed è oggi riconosciuta come una delle migliori del Paese. "Un uomo coraggioso e un visionario: Giuseppe Ambrosoli avrebbe potuto lavorare nell'azienda di famiglia, a Ronago, in provincia di Como, notissima in Italia e nel mondo per la produzione del miele e delle caramelle che tutti abbiamo assaggiato - ha commentato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana - ma scelse di diventare medico e missionario. Per noi è certamente motivo di orgoglio ricordarlo a Palazzo Lombardia anche perché alla nostra terra lo legano, oltre ai natali e agli affetti familiari, anche l'esperienza acquisita all'Ospedale di Tradate, dove ha completato il suo praticantato di Chirurgia durante gli anni in cui studiava teologia a Venegono Superiore per la sua formazione missionaria (1951-1955). Un luogo che è stato importante nella sua vita in quanto fu ricoverato e curato proprio in questo ospedale quando è tornato in Italia a causa di alcuni problemi di salute". "Le sue opere - ha concluso - sono esposte nella mostra video fotografica che raccontano l'ospedale di Kalongo, la scuola e la comunità che lo circonda". (segue) (Com)