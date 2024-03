Olimpiadi 2026: Ferrante, massimo impegno del governo per vincere la sfida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Olimpiadi sono "un momento di grande unità del Paese, fanno parte della nostra identità collettiva e rappresentano un'occasione unica per promuovere lo sport e lo sviluppo" e "il governo sta lavorando con il massimo impegno all'organizzazione di un grande evento che vedrà coinvolte le istituzioni, gli enti locali, le associazioni sportive e gli attori economici come una sola squadra". Lo ha detto il sottosegretario di Stato al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit), Tullio Ferrante, a margine dei lavori in Senato sul decreto Milano-Cortina. "Il governo ha emanato un provvedimento ad hoc - prosegue - con l'obiettivo di accelerare il completamento delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi invernali 2026. A tal fine il decreto individua Anas e Rfi quali commissari straordinari e soggetti attuatori di alcuni interventi, attuando anche una revisione della governance della società Infrastrutture Milano-Cortina. Prevede poi che gli enti locali possano concorrere alle attività finalizzate a favorire l'impatto positivo dei giochi sui territori e che l'intervento pubblico debba tener conto delle esigenze di atleti e persone con disabilità. Si tratta - continua il sottosegretario al Mit - di misure che garantiranno la realizzazione di opere strategiche, non solo per l'organizzazione e il buon funzionamento delle olimpiadi: gli interventi rientrano nel più ampio lavoro che stiamo portando avanti per modernizzare le infrastrutture e favorire la crescita del Paese. Grazie a questo decreto - conclude Ferrante - saremo in grado di cogliere tutte le opportunità di un evento che avrà impatti sul Pil stimati in 4,5 miliardi di euro, che consentirà di promuovere i valori dello sport, della sostenibilità e dell'inclusione e che, soprattutto, accrescerà il prestigio internazionale del nostro Paese", ha concluso Ferrante.(Rin)