Usa: dipartimento della Giustizia valuta un possibile accordo con Julian Assange

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti sta valutando la possibilità di consentire a Julian Assange, il fondatore di WikiLeaks, di dichiararsi colpevole di una accusa “ridimensionata” relativa alla distribuzione illegale di materiali classificati, aprendo la strada alla possibile conclusione di una battaglia legale che va avanti da 13 anni nei tribunali britannici. Fonti anonime hanno riferito al “Wall Street Journal” che il dipartimento della Giustizia e gli avvocati di Assange hanno avviato contatti preliminari nel corso degli ultimi mesi, per discutere un possibile accordo. Le fonti hanno precisato che le discussioni sono in corso, e che qualsiasi intesa dovrebbe essere approvata dai vertici del dipartimento. Barry Pollack, uno dei legali di Assange, ha detto al quotidiano che al momento “non ci sono segnali che possano confermare la volontà di un accordo” da parte del governo federale Usa. (segue) (Was)