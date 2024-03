Usa: dipartimento della Giustizia valuta un possibile accordo con Julian Assange (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le battaglie legali di Assange sono iniziate nel 2010, quando il fondatore di WikiLeaks venne arrestato nel Regno Unito per presunte violenze sessuali sulla base di un mandato d'arresto spiccato da un tribunale di Stoccolma. Appena ottenuta la libertà provvisoria, il dicembre di quell'anno, Assange si rifugiò nell'ambasciata londinese dell'Ecuador, sostenendo che le accuse a suo carico fossero un pretesto per estradarlo negli Stati Uniti. Le accuse di stupro vennero presto ritirate, ma Assange trascorse all'interno dell'ambasciata i sette anni successivi, prima di essere arrestato dalle autorità britanniche con l'accusa d'aver violato le condizioni della libertà vigilata che gli era stata concessa nel 2010. Da allora Assange langue nel famigerato penitenziario britannico di massima sicurezza di Belmarsh. Durante la detenzione ha sposato la sua ex avvocata Stella Moris. Le autorità britanniche hanno approvato l'estradizione di Assange negli Usa nel 2022, dopo il parere contrario inizialmente espresso da un giudice sulla base delle precarie condizioni di salute dell'uomo e del presunto rischio di suicidio. (Was)