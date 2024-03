Usa-Nigeria: sottosegretario Satterfield a Lagos annuncia investimenti in istruzione, cinema e musica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti, ha detto ancora Satterfield, stanno rafforzando la partnership con la Nigeria attraverso il programma Fulbright ed il Mandela Washington Fellowship per offrire nuove opportunità di lavoro nelle industrie creative, nella tecnologia e nell’innovazione. Il sottosegretario ha quindi annunciato il lancio dell'iniziativa Africa Creative TV (Actv), un nuovo programma di sviluppo professionale che si concentrerà su autori televisivi, produttori e professionisti emergenti. Actv nasce da una partnership con la School of Cinematic Arts della University of Southern California ed è stata creata a seguito dell’Africa Leaders Summit del 2022 come "riconoscimento dell’influenza e dell’impatto dell’industria creativa in Africa". Il programma si concentrerà sullo sviluppo professionale e sulla costruzione di reti per autori televisivi, produttori e tecnici, dalla direzione artistica, al montaggio. Per il 2024, l'iniziativa Africa Creative TV selezionerà otto progetti televisivi per una residenza di quattro settimane a Los Angeles. Infine, per quanto riguarda il business della musica Satterfield ha fatto sapere l'American Music Mentorship Program (Ammp) – una partnership tra il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e la Recording Academy –, meglio conosciuta come Grammy, "porterà negli Stati Uniti professionisti internazionali del settore musicale a metà carriera per tutoraggio e networking opportunità, con l’obiettivo di coltivare un ecosistema dell’industria musicale professionale a livello locale, sostenere il talento creativo e rafforzare l’economia creativa a livello globale". Come parte del primo programma di tutoraggio musicale Usa quest'anno ci saranno cinque partecipanti dalla Nigeria. (Was)