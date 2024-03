Germania-Iran: l'ambasciatore Farazandeh convocato al ministero degli Esteri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale di Duesseldorf ha riconosciuto il condannato colpevole di "cospirazione per commettere un incendio doloso e incendio doloso aggravato". La Corte ha ritenuto che il condannato avesse organizzato l'attacco con un contatto in Iran, ma ne ha interrotto l'esecuzione sul posto per "paura di essere scoperto". Il tedesco-iraniano lanciò una bottiglia molotov non contro la sinagoga di Bochum, bensì contro una scuola vicina. Secondo i giudici, l'attentato fu pianificato dalle "autorità statali iraniane", la cui posizione contro Israele era condivisa dall'imputato. Il tedesco-iraniano lanciò l'ordigno incendiario contro la scuola perché la sinagoga gli sembrava troppo ben protetta. L'autore dell'attentato è stato successivamente arrestato a seguito della denuncia sporta alla polizia da un suo conoscente, che il condannato intendeva reclutare come complice. Inoltre, le autorità avevano intercettato telefonate e messaggi del tedesco-iraniano. L'imputato ha confessato di aver lanciato la bottiglia molotov contro la scuola, ma ha negato che l'attacco fosse effettivamente mirato alla sinagoga. (segue) (Geb)