Germania-Iran: l'ambasciatore Farazandeh convocato al ministero degli Esteri (3)

- Nella notte del 17-18 novembre, un altro attentato prese di mira l'abitazione del rabbino della sinagoga vecchia a Essen, contro cui ignoti esplosero colpi d'arma da fuoco. Secondo la Procura generale federale (Gba) e l'intelligence tedesca, la responsabilità degli attacchi sarebbe da imputare a un cellula attiva in Germania dei Guardiani della rivoluzione islamica dell'Iran, noti come Pasdaran. A capo del gruppo vi sarebbe Ramin Yektaparast, nato da immigrati iraniani a Moenchengladbach nel 1988 e già affiliato ai Bandidos, organizzazione criminale fondata negli Stati Uniti e diffusa in altri Paesi. Da anni, i Bandidos sono coinvolti in una faida su scala globale con i rivali Hells Angels, a cui partecipano le rispettive filiali in Germania. Nel 2012, Yektaparast è transitato con alcuni seguaci dai Bandidos agli Hells Angels, scatenando una guerra tra le due bande con morti e feriti nel Basso Reno. (segue) (Geb)