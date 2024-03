Germania-Iran: l'ambasciatore Farazandeh convocato al ministero degli Esteri (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sospettato di concorso in omicidio, nel 2021 Yektaparast è fuggito in Iran, inseguito da un mandato di arresto internazionale emesso dalla magistratura tedesca. Nel Paese di origine dei suoi genitori, il tedesco-iraniano sarebbe stato reclutato dai pasdaran che, secondo il Gba, avrebbero pianificato gli attentati antiebraci in Nordreno-Vestfalia dove si trovano Bochum, Essen e Moenchengladbach. Le attività sospette comprendono servizio segreto straniero e terrorismo di Stato. Da tempo, l'intelligence tedesca segnala che l'Iran ha redatto liste di obiettivi ebraici in Germania. I sospetti del Gba sul coinvolgimento dei pasdaran si fondano sulla contemporaneità degli attacchi antisemiti in Nordreno-Vestfalia, il che lascia presumere un'azione preparata. L'attività dei servizi segreti iraniani in Germania avrebbe quindi sperimentato un salto di qualità: dalla provocazione politica e dall'osservazione dei dissidenti all'azione armata. (segue) (Geb)