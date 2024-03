Germania-Iran: l'ambasciatore Farazandeh convocato al ministero degli Esteri (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo "Der Spiegel", il commando dei pasdaran guidato da Yektaparast sarebbe stato segnalato alle autorità tedesche da un'agenzia di intelligence straniera, che potrebbe essere il Mossad, il servizio segreto esterno di Israele. Allo stesso tempo, l'agenzia avrebbe avvertito che sono previsti altri attacchi antisemiti da parte del gruppo. Tra gli obiettivi vi sarebbe una personalità di alto rango, non meglio precisata. Si tratterebbe del presidente del Consiglio centrale degli ebrei in Germania (Zdj), Josef Schuster. Su Instagram, Yektaparast ha affermato di "prendere assolutamente le distanze da accuse e sospetti" e ha sottolineato di non aver "mai subito condanne in Germania, se non per un reato stradale". (Geb)