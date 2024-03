Bolivia: presidente Arce, sbocco sul mare è “irrinunciabile”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sbocco sul mare per la Bolivia è una questione “irrinunciabile”. Lo ha detto il presidente del Paese, Luis Arce, in una dichiarazione alla stampa in occasione della prossima edizione della Giornata del mare (23 marzo) e riportata da “Cnn”. Arce si è espresso rispetto al diritto di recuperare un accesso al mare, conteso con il Cile. “I cittadini, naturalmente, sanno che lo Stato della Bolivia è nato con il mare" anche se "tutta la storia è piena dei tentativi degli storici di dire che il Paese non ha mai avuto il mare”. Arce ha sottolineato che “il diritto è irrinunciabile e non è detto che sia chiusa la possibilità di trovare un accordo attraverso il dialogo". Arce si riferisce a un pronunciamento della Corte internazionale di giustizia (Icj) che nel 2018 rifiutò una controversia sollevata dalla Bolivia per obbligare il Cile a rinegoziare lo sbocco sull’Oceano Pacifico. La contesa risale alla cosiddetta Guerra del Pacifico (1879-1884), in cui gli eserciti di Cile e Bolivia – in alleanza con il Perù – si confrontarono e questi ultimi furono sconfitti cedendo territorio al Cile. La Bolivia perse il deserto di Atacama, che dà accesso al Pacifico.(Brs)