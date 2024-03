Turismo: Angelucci (Pd), boom di presenze a Roma per festività pasquali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'Ente bilaterale per il turismo "durante le festività pasquali le strutture ricettive di Roma e provincia raggiungeranno più di 1 milione di turisti. Numeri da record che confermano il trend positivo della Capitale, che si presenta come una delle città più amate e visitate dai turisti italiani e stranieri". Lo afferma il consigliere capitolino dem Mariano Angelucci, Presidente della Commissione Turismo di Roma Capitale. "Un risultato importante ottenuto grazie al grande lavoro di riqualificazione che la nostra Amministrazione sta portando avanti, dalla periferia al centro città. A questo si affianca la straordinaria proposta culturale della Capitale, tra moda, cinema, musica, teatro, danza, con eventi per giovani e famiglie. Un segnale forte di cambiamento e ripartenza che continueremo ad alimentare, aumentando anche la permanenza media del turista in città". (Com)