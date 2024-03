Aerospazio: al via il lancio di tre sonde per contribuire a ricerca e innovazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta oggi al ministero dell'Istruzione e del Merito la presentazione del "Progetto Infinity2: una scuola nello spazio", il progetto di didattica sperimentale aerospaziale sviluppato dal liceo scientifico Enrico Medi di Montegiorgio (Fm) del polo scolastico Carlo Urbani, finanziato interamente con la linea di investimento denominata "Nuove competenze e nuovi linguaggi" del Pnrr e sviluppato con il contributo scientifico dell'Agenzia spaziale italiana (Asi) e di Leonardo. Dopo il successo di Infinity (fondi Pon Estate 2022) con cui il liceo Enrico Medi ha costruito e lanciato dall'Umbria una mini-sonda interamente realizzata a scuola verso la stratosfera per lo studio dei gas serra, sarà questa volta l'Islanda ad accogliere la missione Infinity2. 35 studenti coinvolti, venticinque dei quali hanno lavorato in sede per la preparazione delle sonde, dieci saranno invece nel nord Europa dal 3 al 12 aprile per la messa in orbita di tre dispositivi, ognuno con un compito specifico. La prima sonda "Enrico Medi" si occuperà di filmare l'aurora boreale, questo aiuterà a comprendere meglio sia i fenomeni naturali spettacolari sia le dinamiche dei gas serra nell'atmosfera terrestre. La seconda sonda "Island" porterà a bordo un esperimento scientifico per misurare l'incidenza dei raggi Uvb e Uvc su tratti genomici dell'alga spirulina, per studiarne la stabilità e la sicurezza al fine di un utilizzo alimentare nello spazio. La terza sonda "Helianthus" sarà equipaggiata con due capsule speciali contenenti Co2, per sperimentare la possibilità di trasformare l'anidride carbonica in ossigeno. Un processo che potrebbe contribuire alla sostenibilità delle future missioni spaziali. L'Agenzia spaziale italiana ha coadiuvato la progettazione e la messa a punto delle sonde. Leonardo, una delle principali aziende dell'aerospazio, difesa e sicurezza a livello globale, ha messo a disposizione degli studenti le proprie conoscenze nel settore spazio, fornendo suggerimenti e contatti con la filiera locale per la realizzazione delle speciali ampolle di vetro che conterranno il materiale oggetto della sperimentazione in volo. (segue) (Com)