Aerospazio: al via il lancio di tre sonde per contribuire a ricerca e innovazione (2)

- "Faccio tanti complimenti ai ragazzi, ai loro docenti, penso che progetti come questi, che hanno portato e portano a risultati tangibili, diano a noi, che siamo in questo ministero, una grande soddisfazione. Come è grande la soddisfazione di vedere che gli obiettivi del successo formativo dei ragazzi derivano proprio dall'utilizzo appropriato delle tecnologie innovative e dalla valorizzazione delle materie scientifiche, le cosiddette Stem. Ci stiamo battendo per riuscire a diminuire il divario di genere che in questo campo ancora esiste, l'istituzione della settimana delle Stem risponde anche all'esigenza di avvicinare le ragazze a questi percorsi" ha dichiarato il sottosegretario all'Istruzione e al Merito, Paola Frassinetti, che ha aperto il convegno. "La ricerca e l'innovazione tecnologica stanno aprendo nuove frontiere, conquiste che riguardano tutti ma soprattutto voi giovani. Dallo spazio c'è molto di più da imparare sulla terra di quanto potete immaginare" così il Presidente della fondazione Leonardo - Civiltà delle macchine, Luciano Violante. "Per fare crescere la ricerca e l'economia spaziale italiana bisogna stimolare l'interesse dei giovani per le lauree scientifiche e le materie Stem. L'Agenzia spaziale italiana, oltre a svolgere un'azione di divulgazione delle attività spaziali soprattutto verso i ragazzi e i giovani, realizza e promuove progetti educativi e sostiene percorsi di alta formazione su tematiche spaziali, in collaborazione con istituzioni scolastiche e università e con una proficua interlocuzione con il Mim e il Miur" ha sottolineato il presidente dell'Agenzia spaziale italiana, Teodoro Valente. (segue) (Com)