Aerospazio: al via il lancio di tre sonde per contribuire a ricerca e innovazione (3)

- "Diamo un seguito al progetto Infinity 1 che ci aveva già dato grande soddisfazione. Questa volta l'impegno è stato incrementato di molto e le sonde lanciate saranno tre. Si tratta di un lavoro per il quale vanno ringraziati i docenti Antolini, Vallorani e Vitali che lo hanno ideato e naturalmente anche i ragazzi, che hanno partecipato con straordinario entusiasmo" afferma la dirigente scolastica del Polo Urbani, Laura D'Ignazi. Sono intervenuti anche Lucia Albano, sottosegretario al ministero dell'Economia e delle Finanze, Chiara Biondi, assessore regionale della regione Marche, Michele Ortenzi, presidente della Provincia di Fermo, Donatella D'Amico, direttore ufficio scolastico regionale delle Marche e Alessandra Spina, dipartimento sistema educativo di Istruzione e Formazione Mim. A raccontare il progetto "Infinity1", insieme agli studenti del Liceo Medi, la Dirigente scolastica del Polo Urbani, Laura D'Ignazi, Luigi Ansalone e Germana Galoforo per l'Asi e Andrea Vallorani, docente di informatica del Liceo Medi. La presentazione di "Infinity2" invece è stata curata dai docenti Chiara Vitali ed Ettore Antolini Polo Urbani, Giovanni Fuggetta di Leonardo, e Marco Tavani, Presidente dell'istituto nazionale di Astrofisica. "Gli studenti potrebbero essere gli astronauti del futuro" così il giornalista Jordan Foresi, che ha moderato il convegno, ha presentato gli interventi video dell'astrofisica Amalia Ercoli-Finzi e dell'astronauta dell'Aeronautica Militare, Walter Villadei. L'astronauta dell'European Space Agency, Anthea Comellini, presente all'evento, ha sottolineato "l'importanza di lanciare un progetto spaziale in cui non conta solo l'aspetto tecnico ma anche quello umano. Le grandi cose si ottengono lavorando in gruppo." Ha concluso invitando i ragazzi ad essere ambiziosi e determinati senza dimenticare che "il successo si ottiene non superando gli altri, ma superando sé stessi". (Com)