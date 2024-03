Giustizia: da Cdm ok a ddl di ratifica Convenzione estradizione Italia-Algeria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani, ha approvato un disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione di estradizione tra il governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003, e dello scambio di lettere tra il governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto a Palermo il 29 settembre 2023. La Convenzione - spiega la nota di palazzo Chigi al termine del Cdm - impegna gli Stati contraenti all’estradizione reciproca, sia se di natura processuale, cioè fondata su misure cautelari, sia se di natura esecutiva, quindi basata su decisioni passate in giudicato. Inoltre, disciplina i fatti-reato che ne delimitano l’ambito di operatività, le modalità di trasmissione della domanda di estradizione e della sua esecuzione e i casi di rifiuto. Infine, introduce e disciplina l’estradizione semplificata e quella temporanea, istituti divenuti patrimonio della maggior parte degli accordi in questa materia, nonché l'arresto provvisorio per fini estradizionali.(Com)