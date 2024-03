Difesa: da Cdm ok preliminare a Regolamento su Codice ordinamento militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della Difesa Guido Crosetto, ha approvato, in esame preliminare, un regolamento, da adottarsi con decreto del presidente della Repubblica, per l’adeguamento e il coordinamento, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere a) e c), della legge 28 aprile 2022, n. 46, delle disposizioni del decreto del presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, con il Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal decreto legislativo 24 novembre 2023, n. 192. L’intervento - spiega la nota di palazzo Chigi al termine del Cdm - modifica il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (Tuom) in modo da coordinare le norme che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare. In particolare, a seguito delle modifiche all’articolo 1476 (Diritto di associazione professionale a carattere sindacale in ambito militare) del Codice dell’ordinamento militare (Com), il quale riconosce il diritto di libera organizzazione sindacale agli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare e il diritto degli stessi di aderire a una sola associazione professionale a carattere sindacale tra militari (Apcsm), si sostituisce nel Tuom la disciplina relativa alla rappresentanza militare con le Apcsm riconosciute rappresentative.(Com)